İdeal salatayı hazırlamanın 5 sağlıklı yolu

Vitamin değeri yüksek salatalar yaparak, hem karnınızı doyurabilirsiniz hem de vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri alabilirsiniz.



1- Koyu yeşil gıdaları tercih edin: Ispanak ve marul yapraklarından bir vitamin deposu oluşturun. Bu sayede günlük K vitamini ihtiyacınızı ve bol miktarda C vitamini elde edeceksiniz. Göbek salatayı ise sadece 'atıştırmalık' olarak tüketin. Çünkü göbek salata, koyu renkli yeşil yapraklı gıdalara oranla çok daha az besleyici özelliğe sahiptir.



2- Parlak sebzeler kullanın: Havuç, kiraz domates, dolmalık biber ve pancar; salatalık gibi solgun benzerleriyle kıyaslandığında size daha fazla lif, mineral ve vitamin sağlar. Parlak sebzeler aynı zamanda antioksidan değerleri açısından da zengindir.



Kızarmış ekmek yok!



3- Yağsız proteinleri seçin: Nohut, kırmızı fasulye, yumurta çok zengin protein kaynaklarıdır. Sizih ihtiyacınız olan ise Omega 6 değil, Omega 3 yağ asitleridir. Ayrıca 'düşük yağlı' olmadıkça çökelek ve lor benzeri peynirlerden de uzak durun.



4- Sağlıklı atıştırmalıklar ekleyin: Omega-3 açısından zengin olan ceviz ve ayçiçeğinden her gün bir çorba kaşığı tüketin. Kızarmış küçük ekmek parçalarından ise uzak durun; çünkü onlar yüksek kalori ve sodyumla birlikte trans yağlar da içerir.



5- Hazır salata sosu yasak: 1 çay kaşığı kalp sağlığına faydalı olan kanola yağı ya da zeytinyağını sirke ve biberle karıştırın. İşte size mükemmel bir salatanın sırrı! Bu sos hem çok hafif, hem de çok lezzetlidir. Hazır salata soslarından uzak durun. Düşük yağlı olsalar bile yine de tercih etmeyin.

