İdeal diyetin karizması çizildi

T24 - İngiltere’nin beslenme üzerine uzmanlaşmış en ünlü gazetecisi, The Times gazetesinin gıda editörü ve yiyecek-içecek üzerine en önemli ödüllerden Glenfiddich’i 5 kez kazanmış olan Joanna Blythman, altın değerindeki beslenme kurallarını bilimsel gerçeklere dayanarak yazdı.

Genel inancın aksine yumurta ile tereyağının sağlıklı olduğunu ve kırmızı etin kanser riskini azalttığını söyleyen Blythman önemli olanın doğal beslenme olduğunu dile getirdi. İşte Blythman’dan bazı altın tavsiyeler:



KIRMIZI ET FAYDALI: Haftada 2 ila 3 gün kırmızı et yemek faydalıdır. Ancak doğal otlarla beslenen hayvanların etlerini tüketmek gerekir. Böylece et kanser riskini azaltan omega 3 yağ asitleri içerir. Kuzu ve sığır eti mineral, demir, protein ve B vitamini deposudur.



SÜTÜ TAM YAĞLI İÇİN: Süt vitamin, mineral ve protein deposudur. İnsanlar doymuş yağlardan uzak durmak için diyet süt içtiğinde bu vitaminlerin çoğu kaybolur. Oysa doymuş yağın kanıtlanmış zararları tartışmalıdır.



ÜZÜM YERKEN DİKKAT!: Üzüm böcek ilaçlarının ve kimyasalların en çok görüldüğü gıdalardan biridir. Bazı üzümlerde 11 çeşit zehir bulunabiliyor. Organik olmadığı müddetçe yememenizde fayda var. Ispanak ve kırmızı biber için de aynısı geçerlidir.



MISIR GEVREĞİ TEHLİKESİ: Zayıflamak için olanları bile şeker deposudur. Vitamin içerdiği söylenenlerin hemen hemen hepsindeki vitaminler sonradan eklenmiştir. Bu yapay vitaminlerin vücut tarafından ne kadar emilebildiği şüphelidir.



TON BALIĞINDAN KAÇIN: Bunun yerine sardalya tercih edebilirsiniz. Ton balığındaki omega 3 yağ asidi oranı sardalyada bulunandan daha azdır. Haftada 2 kez balık yemeye çalışın.



TATLANDIRICI KİLO ALDIRIR: Tatlandırıcılar kilo aldırır. Çünkü vücut alınan kalorilerde tat arar. Bu nedenle de diyet kola içildiğinde halen tatlı bir şeyler yeme hissi doğar.



PEYNİR PROTEİN DEPOSU: Yağ ve protein deposu olan peynir kolayca doyulmasını sağlar. Yağsız sütten yapılan peynirde yağ oranı az olduğu için yeterince besleyici olmaz.



YOĞURT SOFRADAKİ MUCİZE: Mayalandığı için içerisindeki süt kolay hazmedilir. İçinde bulunan iyi bakteriler de hastalıklara karşı korur.



YUMURTAYI EKSİK ETMEYİN: Kolesterol içerse de besleyici özelliği vücut için önemlidir. Ayrıca vücut kolesterole de ihtiyaç duyar. Yumurta beyin fonksiyonlarını güçlendirir, vücudun iyileşmesine yardımcı olur.



HAFTADA 1 KEZ PATATES: Patates C vitamini deposudur. Ancak kan şekerinin hızla yükselmesine neden olduğu için insülin salgılanmasını da artırır. Haftada birden fazla yemeyin.



DİYETTE TEREYAĞI KULLANIN: Doğal doymuş yağların bulunduğu tereyağı margarinden sağlıklıdır. Diyetlerde tereyağı açlık hissini azalttığı için kullanılabilir.



SEBZELERİ SEÇEREK YİYİN: Kilo vermek için en iyi sebzeler yapraklı, yeşil ve toprak üstünde yetişenlerdir. Toprak altında yetişenlerde daha fazla şeker bulunur.