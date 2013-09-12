İdeal baba 'testis'inden belli olur

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bir erkeğin testislerinin boyutu iyi bir baba olup olmayacağı hakkında fikir verebiliyor.

Emory Üniversitesi'nden araştırmacılar, testisleri küçük olan erkeklerin bebeklerin altlarını değiştirmek, yemek yedirmek ve banyo yaptırmak gibi işlerde daha etkin olduklarını söylüyor.

Araştırmacılar, ayrıca çocuklarının fotoğraflarına bakan babaların beyin taramalarında da testis boyutlarına bağlı olarak farklılık tespit edildiğini belirtiyor.



Ancak kültürel beklentiler gibi faktörlerin de erkeklerin nasıl bir baba olacağında rol oynadığı kabul ediliyor.



Hayvanların testis boyutları ile birden çok eş seçmeleri arasında güçlü bir ilişki olduğu biliniyordu.



Araştırmacılar, çiftleşmeye harcanan zaman ve enerji ile çocukları yetiştirmeye sarf edilen çaba arasında yapılan tercih sonucunda erkeklerin testis boyutlarında değişim olabileceğini öne süren evrimsel bir teoriyi tespit etmeye çalışıyorlardı.



Bu teori, büyük testislere sahip olanların çocukları yetiştirmektense, çok sayıda çocuk yapmaya odaklandıklarını öne sürüyor.

Testesteron seviyeleri

Erkeklerin testislerinin büyüklüğü ile nasıl bir baba oldukları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma, 1 ila 2 yaşında çocukları olan 70 erkek üzerinde yürütüldü.



Atlanta'daki Emory Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çocuklarının resimlerini gösterdikleri babaları beyin taramalarına tabi tuttu.



Araştırma sonucunda, küçük testislere sahip olan erkeklerin resimlere daha büyük reaksiyon gösterdikleri tespit edildi.



Yapılan mülakatlar sonucunda da testisleri küçük olan erkeklerin, annelere çocukların bakımında yardım etmeye daha meyilli oldukları da gözlendi.



Araştırmacılar, testislerin boyutlarının, muhtemelen testesteron seviyeleri nedeniyle, erkeklerin davranışlarını etkilediğini düşünüyor.



Araştırmayı yürüten Dr. James Rilling, "Erkekler ilgili birer baba olduklarında testesteron seviyelerinin düştüğünü biliyoruz." diyor.



Erkeklerin baba olmadan önceki ve sonraki testis boyutları arasında bir kıyaslama yapan daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.