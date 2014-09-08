İD'e karşı strateji açıklanacak



Obama Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportajda, çarşamba günü İslam Devleti örgütüyle mücadelede belirledikleri yeni stratejiyi açıklayacağını ifade etti.

Pazar günü yayınlanan röportajda Obama, halkın ne denli bir tehditle karşı karşıya olunduğunu anlamasını istediğini kaydetti. Obama, gelecek aylar içinde örgütün hızını kesmenin kolay olmayacağına dikkat çekerek, sistemli bir şekilde örgütün bulunduğu alanı daraltacaklarını ve etkisini azaltacaklarını kaydetti. Obama konuşmasında bir kez daha bölgeye kara birlikleri göndermeyeceklerini yineledi.

Konuşmasında ayrıntılara değinmeyen Obama, ABD'nin halihazırda düzenlediği saldırıları genişleteceğine işaret etti. Obama'nın yapacağı konuşmayı ABD'nin Irak'a düzenlediği hava saldırılarını Suriye'ye kaydıracağına yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Obama'nın salı günü Kongre üyeleriyle bir araya gelip, yeni stratejiyi görüşmeleri bekleniyor. Obama, yeni stratejiyle birlikte halihazırda bölgeye ayrılan kaynağın da artması gerekebileceğine dikkat çekti.

Arap Birliği de hazırlık yapıyor

Arap Birliği Dışişleri Bakanları yaptıkları açıklamada, cihatçı İslam Devleti örgütüne karşı daha kararlı hareket edileceğini belirtti. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, pazar günü Kahire'de yapılan toplantının ardından üyelerin İslam Devleti örgütü gibi terör gruplarına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda görüş birliği sağladıklarını kaydetti.

El Arabi, Kahire'deki görüşme öncesi üye ülkelere cihatçılara karşı siyasi ve askeri saldırı çağrısında bulunmuştu. Görüşmelerin sonunda, üye ülkeler askeri saldırılara açık bir destek sunmadı. Bakanların terörizme karşı politik, ideolojik ve güvenlik politikalarını içeren kapsamlı önlemler almayı kararlaştırdığı açıklandı.