İddiasız G.Saray, kupa peşindeki F.Bahçe karşısında

T24 -

Derbide 5 bin kişilik 'güvenlik ordusu' yer alacak

Mustafa Denizli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Galatasaray prestij peşinde

Fenerbahçe koltuğunu korumak amacında



Muhtemel 11'ler

Galatasaray:

Fenerbahçe:

13 ayrı statta derbi oynadılar



Ezeli rekabette 367. randevu





Ligde 106. randevu

Fenerbahçe galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor

14 yıl sonra cuma günü maça çıkacaklar



Türkiye'de ilk 3D maç yayını

Galatasaray taraftarı desibel rekoru peşinde



Fenerbahçe çok atıyor, Galatasaray çok yiyor

Derbiye parasal bakış

10 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor

Derbi maçta rekor denemesi

Saat 21.00'de başlayacak ve yayıncı kuruluş Lig TV tarafından ilk kez yeni nesil 3 boyutlu olarak ekranlara yansıyacak dev maçı, kariyerinde 5. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Aytekin Durmaz.Ezeli rakipler hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacakları idmanlarla tamamlayacak.Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi Fenerbahçe 57 puan ve averajla lider durumda bulunurken, Galatasaray ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray Futbol Takımı, derbi maça prestij açısından büyük önem veriyor.Ligde geride kalan 25 maçta 12 kez yenilen ve bu bakımdan tarihinin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılı ekip, henüz yenilgi yüzü görmediği Türk Telekom Arena'da oynayacağı ilk derbiyi kazanarak, sezon başından bu yana üzdüğü taraftarlarını biraz olsun sevindirmek amacında.Galatasaray'da derbi maçta sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ile Serkan Kurtuluş forma giyemeyecek. Ayrıca, Çağlar Birinci'nin de tedavisine devam ediliyor.Süper Lig'de son 9 maçını da kazanarak üstün bir performans gösteren Fenerbahçe ise derbiden de 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderliğini korumak amacında.Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Dia ise sol alt adale grubundaki ağrıları nedeniyle dünkü çalışmada da takımdan ayrı sahada ve salonda çalışmalar yaptı. Senegalli futbolcunun durumu henüz netleşmedi.Ezeli rakiplerin derbiye şu 11'lerle çıkması bekleniyor:, Neill,, Gökhan Zan,, Cana,, Culio,, Pino,, Gökhan Gönül,, Yobo,, Mehmet Topuz,, Özer Hurmacı,Alex,Galatasaray ile Fenerbahçe, 102 yıllık ezeli rekabette geride kalan 366 maçlarını 13 ayrı statta oynadı.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena; İnönü, Fenerbahçe (Papazın Çayırı, Union Club ve İttihatspor sahaları da bu stada dahil edilmiştir), Ali Sami Yen, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Offenbach (Almanya), Wald (Almanya-Frankfurt), Köln (Almanya) ve Borussia Park'ın (Almanya-Mönchengladbach) ardından ezeli rekabete ev sahipliği yapacak 14. stat olacak.Galatasaray ile Fenerbahçe, derbiyle birlikte tarihlerinde 367. kez karşı karşıya gelecek.Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 102 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.Sarı-lacivertliler, geride kalan 366 maçtan 139'unu kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 111 maçta ise eşitliği bozamadı.''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 512 gole, ''Cim Bom'' 463 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Fenerbahçe, 53. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 105 kez karşı karşıya geldi.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 43-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 33 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 136 gole, sarı-kırmızılılar 102 golle karşılık verebildi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. İki takım sezon öncesi Almanya'da düzenlenen Spor Toto Dostluk Kupası maçında da karşı karşıya geldi.Müsabaka sonunda Fenerbahçe 1-0 galip geldi.Spor Toto Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden de galip ayrılarak, seriyi 10 maça taşımak amacında.Sarı-lacivertliler, 12 Aralık 2010 tarihinde Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 yenildiği maçın ardından Süper Lig'de puan kaybetmedi.Derbiyle Galatasaray ile Fenerbahçe, 14 yıl sonra cuma günü maça çıkacak.İki takım cuma günü en son 5 Eylül 1997 tarihinde karşılaştı. Fenerbahçe Stadı'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, Tayfun Korkut, Elvir Boliç ve Okocha'nın golleriyle 3-1 kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise halen teknik direktör Gheorghe Hagi'nin yardımcılığını yapan Tugay Kerimoğlu attı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yayıncı kuruluş Lig TV tarafından yeni nesil 3 boyutlu (3D) olarak yayınlanacak.Digitürk, derbiyi canlı 3D yayınlayarak bir ilke imza atacak.Futbolseverler, yeni nesil 3D teknoloji farkıyla Türkiye'de ilk kez bir maç yayını izleyecek.Derbide ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru'' için ölçüm yapılacak.Guinness World Records tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyetinin derbide resmi ölçüm yapacağı ifade edildi.Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru''nun 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128.7 desibele ulaşıldığı kaydedildi.Derbi öncesi ezeli rakiplerin gol istatistikleri bulundukları pozisyonlarıyla doğru orantılı olarak dikkat çekiyor.Süper Lig'de geride kalan 25 maçta toplam 60 gol atan lider Fenerbahçe, gol sayısı bakımından 52 gole, averajla ikinci sıradaki Trabzonspor'un önünde yer alıyor.Derbiye 11. sırada başlayacak Galatasaray ise 25 maçta kalesinde tam 32 gol gördü. Averajı -4 olan ''Cim Bom'', lig tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi Türkiye'nin en pahalı 3 takımından 2'sini karşı karşıya getirecek.Transfer borsasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncularının toplam piyasa değeri 258 milyon 611 TL ile Türkiye'nin en pahalı futbol takımı.Galatasaray'ın toplam piyasa değeri ise 197 milyon 985 bin TL.Bu arada, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 31 milyon 520 bin TL tahmini bonservis bedeliyle hem takımının, hem de Türkiye'nin en pahalı futbolcusu. Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano ise 24 milyon 625 TL tahmini bonservis bedeliyle takımının en pahalısı, Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek üçüncü oyuncusu.Her iki takımda toplam 10 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Derbi öncesi ev sahibi Galatasaray'daveile sakatlıklarından dolayı derbide oynayamayacak Sabri Sarıoğlu ve Serkan Kurtuluş, Fenerbahçe'de iseilesarı kart ceza sınırında.Bu oyunculardan derbide sarı kart gören cezalı duruma düşecek.Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Fenerbahçe Kadıköy'de Bursaspor, Galatasaray ise deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru'' için ölçüm yapılacak.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Guinness World Records tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyetinin, 18 Mart Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki derbide resmi ölçüm yapacağı bildirildi.