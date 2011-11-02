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Spor

İddianameyle ilgili bilgi yok ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 15:31

-İddianameyle ilgili bilgi yok ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, paletli sabit ağırlık serbest dalış kategorisinde 87 metrelik dalışıyla dünya rekoru kıran milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı İnkılap Obruk'u kabulünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamenin 17 Aralık'ta mahkemeye sunulacağı yönünde haberler var. Bununla ilgili bir bilginiz var mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''İddianamenin ne zaman mahkemeye teslim edileceği konusunda doğrusu bizde bir bilgi yok. Bu noktada savcılar siyasi makamlarla iddianame hazırlıklarına ilişkin bilgileri konuşmazlar, tartışmazlar, paylaşmazlar. Dolasıyla şu ya da bu olacak şeklinde değerlendirmede bulunmamız mümkün değil. Savcı, elindeki belgelere bilgilere göre iddianamesini hazır ettiğinde, yazım sürecini tamamladığında, zaten bunu gecikmeksizin, bekletmeksizin mahkeme heyetine teslim etmesi gerekir. Görevinin gereği de budur çünkü iddianamenin ivedi bir şekilde mahkeme heyetine teslim edilmesi yasal bir zorunluluktur. Tutuklu yargılananların ve genel olarak sanık konumunda bulunanların, zanlı durumunda olanların hak ve hukuklarının ezilmemesi bakımından.''

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