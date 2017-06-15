İddianameye göre, Gülen şifreli mesajlarla "YARSAV'ı ele geçirin" talimatı verdi

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in talimatıyla YARSAV’a üye olduğu ve 2014 HSYK seçimlerinde 'FETÖ' adına bağımsız aday olarak seçimlere girdiği iddia edilen eski Yargıtay Tetkik Hâkimi Hasan Ünal hakkında 3 ağırlaştırılmış müebbet, 15 yıl hapis cezası istendi. İddianamede, yargı içindeki 'FETÖ' üyelerinin YARSAV’ı nasıl ele geçirmeye çalıştıkları anlatıldı. İddianamedeki bilgilere göre, Gülen, "sohbet ve vaaz" adı altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlarla YARSAV’a üye olunması ve kullanılması talimatını verdi.

"FETÖ'nün hâkim ve savcı yapılanması"na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, eski Yargıtay Tetkik Hâkimi ve İstanbul Hâkimi Hasan Ünal hakkında, “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından 3 ağırlaştırılmış müebbet, 'FETÖ' üyeliği suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianame, 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

"YARSAV'a sızarak ele geçirdiler"

Habertürk gazetesinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, iddianamede, yargı içindeki 'FETÖ' üyelerinin YARSAV’ı nasıl ele geçirmeye çalıştıkları detaylı şekilde anlatıldı. İddianamedeki bilgilere göre, Fethullan Gülen, "sohbet ve vaaz" adı altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlarla YARSAV’a üye olunması ve kullanılması talimatını verdi. Sanık Ünal da bu talimat doğrultusunda 20 Şubat 2008’de YARSAV’a üye oldu ve YARSAV Yönetim Kurulu’nun ele geçirilmesi için çalışmalar yaptı. İddianamede, alıntı yapılan HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliği’nin 26 Nisan 2017’deki inceleme raporuna göre, YARSAV’a 2007-2010 arasında yoğun bir üye kaydı oldu. En yoğun üye kaydının gerçekleştiği 2010’daki üye sayısı, son 10 yıl boyunca derneğe üye olan hâkim ve savcıların yarısına ulaştı. 10 yıl içerisinde YARSAV’ a üye olanların büyük bir çoğunluğunun FETÖ ile irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

İddianamede şu görüşler yer aldı:

"Ekim 2014’te yapılan HSYK üye seçimleri öncesinde, 2010 ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtay’da ciddi bir hâkimiyet elde eden FETÖ’nün, Gülen’in sohbet ve vaaz adı altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlar ile harekete geçtiği, bu kapsamda YARSAV’a sızılarak, seçimlerin kazanılması için kullanıldığı, seçimlerde gerçekte örgütle bağlantılı olan 11 kişilik bir liste ile seçime girildiği, bu adaylardan 10’unun bağımsız aday olarak, YARSAV listesinden seçime giren bir örgüt mensubunun da YARSAV adayı olarak lanse edildiği.”

"İbrahim Okur dao isimleri açıkladı"

İddianamede, darbe girişimi sonrası Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un görüşlerine de yer verildi. Okur’un, şüpheli Hasan Ünal’ın ismini vererek, "Gülen cemaati mensubu bağımsız adayların Orhan Gödel, Levent Ünsal, Yeşim Sayıldı, İdris Berber, Yaşar Akyıldız, Mehmet Kaya, Ayşe Neşe Gül, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Hasan Ünal ve İlker Çetin olduklarını, ancak ilk adaylar ortaya çıktığında Hüsnü Çalmuk’un bu listede olduğunu, Levent Ünsal’ın ise YARSAV adayı olduğunu düşündüğünü, seçim sonuçları açıklanınca Levent Ünsal’ın da Gülen cemaati adayı olduğunu anladığını” söylediği kaydedildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Tetkik Hâkimi ve İstanbul Hâkimi Hasan Ünal’ın, 'FETÖ'nün kriptolu ByLock haberleşme programını 2 Eylül 2014, eczacı olan eşi Serap Ünal’ın ise 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kullanmaya başladığı belirtildi.