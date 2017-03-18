İddianameye göre, darbe girişimine kaç asker katıldı, kaç silah kullanıldı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin 221 şüpheli hakkında hazırlanan 'çatı' iddianamesine göre, 15 Temmuz gecesi 8 binden fazla askeri personel görevlendirildi. Darbe girişiminde 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, "milli iradenin hedef alınarak, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerleri ve kurumlarına ait binaların bombalanarak ülkenin teslim alınmaya çalışıldığı" kaydedildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ, yabancı dostlarının da bilgisi ve yardımı dahilinde, örgüt mensuplarının adeta istilasına uğrayan milli ordumuzu kullanarak, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulunmak suretiyle, ihanette sınır tanımadığını göstermiştir"

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında ismi geçen eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik genel anlamdaki planlamaları Sinan Sürer ile yaptığı öne sürüldü. Harmancık'ın, hazırlanan atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı göreviyle terfi ettirilmek istendiği iddia edildi.

İddianamede, Harmancık'ın, 6-9 Temmuz arasında, Ankara Konutkent'teki villada, FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz "liderliğinde" yapılan darbe planı ile ilgili organizasyonun toplantılarına katıldığı, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu ifade edildi; villada yapılan parmak izi incelemesinde Harmancık'ın parmak izine de rastlandığı tespiti de yer aldı.



Harmancık'ın darbe girişimi günü izinli ya da raporlu olmamasına rağmen, darbe girişimi kapsamındaki hava harekatının merkezi olan Akıncı Üssü'ne gelerek, bir yandan darbe girişimine yönelik görüşmeler yaparken, diğer yandan derdest edilmek suretiyle Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk ve Hakan Evrim ile darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştığı, darbe bildirisini televizyon kanallarında okuması için zorladığı, Orgeneral Akar'ın ikna olmaması üzerine, kendisini Fethullah Gülen ile görüştürmeyi teklif eden konsey üyeleri içinde yer aldığı öne sürüldü.

