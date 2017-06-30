İddianameden: TEM Başkanı'nı vuran darbeci albay "Konuşanın kafasına sıkın" talimatı verdi

Darbe girişiminin merkezlerinden biri olan Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin iddianamede TEM Başkanı Turgut Arslan’ın ağır yaralandığı, polis koruması Hasan Gülhan’ın da şehit edildiği anın ayrıntıları anlatıldı. Eski Kurmay Albay Erkan Öktem’in, “Hiç acımayın, burada konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok” talimatı verdiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin iddianamesini tamamladı ve Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 244 şüphelinin yer aldığı iddianamede, darbeci personelin 15 Temmuz akşamı 21.00’den itibaren özel araçlar ve sivil plakalı minibüslerle Beştepe’deki karargâh binasına geldiklerine dikkat çekildi.

TEM Başkanı'nı vurdu

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın ağır yaralanması, koruması polis memuru Hasan Gülhan’ın şehit edilme anı da ayrıntılı anlatıldı. İddianamede, 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanlığı önünde silah seslerini duyan Emniyet Müdürü Turgut Arslan, Jandarma Harekât Başkanı Tümgeneral Arif Çetin’i arayarak bilgi aldı. Sonra da koruması Hasan Gülhan’la birlikte gittiği Beştepe’deki jandarma karargâhında darbeciler tarafından üst düzey komutanlarla birlikte rehin alındı. Elleri kelepçelenen Arslan ve koruması, 00.39’da ikinci kattaki Sükan Toplantı Salonu’na getirildi. Darbeci albay, emrindeki diğer subaylara, ‘Kendi aralarında konuşmalarına izin vermeyin. Hiç acımayın, burada konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok’ talimatı verdi.

İddianameye göre, darbe girişiminin bastırıldığı sabah saatlerinde Arslan ve koruma polisi Hasan Gülhan, darbeci Albay Erkan Öktem tarafından gözleri bağlanarak karargâhın arka bölümündeki bir kulübeye götürüldü. Öktem, Arslan ve Gülhan’ın başına silahla ateş etti. Polis Gülhan olay yerinde şehit oldu, Emniyet Müdürü Turgut Arslan ağır yaralandı. Aslan’ın halen tedavisi devam ediyor.

Camide planlandı

Darbecilerin nizamiyeleri silahlı askerlerle kapatarak sivil halka ve içeri girmek isteyen güvenlik güçlerine hedef gözeterek ateş ettiği belirtilen iddianamede, içeri giremeyen Tümgeneral Arif Çetin ile beraberindekilerin cuntacılara müdahale için olay yerinin yakınındaki Hisarcıklıoğlu Camisi’ni üs seçtikleri belirtildi. Keskin nişancıların cuntacılara büyük kayıp yaşattıkları ifade edildi. Nizamiye önüne biriken sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı koyamayan cuntacıların Akıncı Üssü’nden destek istediği, buradan kalkan uçaklarla bölgenin bombalandığı ve sivil kayıplara yol açtıkları kaydedildi.

"Polisin zırhlı aracını helikopter biçti"

TEM Daire Başkanı Turgut Arslan’ın kelepçenin gevşetilmesini istemesi üzerine darbeci Yüzbaşı Ramazan Karabulut, Arslan ve korumalarının ağızlarını bantladı. Beştepe’deki jandarma karargâhındaki bekleyiş sürerken, bina dışında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı camlar kırıldı. Gece 02.00 sıralarında darbeci Üsteğmen Metin Yağcı’nın, “Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek) televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında. Çitleri geçen olursa sivil de olsa vurun” talimatı verdiği belirtildi.

Eski BTK Başkan Yardımcısı Jandarma İmamı

İddianamede, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl’ün jandarma personeli olan subayların imamı olduğunun tespit edildiği belirtildi. ‘Turgut’ kod adını kullanan Çöl’ün darbe girişiminin gerçekleşmesi için "FETÖ" üyesi olan diğer TSK personeli şüpheliler ile irtibata geçtiği anlatıldı. Çöl’ün darbe girişiminden bir gün önce bazı jandarma personelleri ile evinde toplantı yaptığı da ifade edildi. Çöl’ün FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da kaydedildi. Çöl’ün yanı sıra sivil imam olduğu tespit edilen Mehmet Yıldırım Ergider ve Mesut Özgen de iddianamenin şüphelileri arasında yer aldı.