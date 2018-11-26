İddianameden: Karlov suikastı, FETÖ'nün kapatılan televizyonundaki diziden kopyalandı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında katil polis Mert Altıntaş’ın, eylemi darbe girişiminin ardından kapatılan STV’de yayınlanan bir diziden kopyaladığı iddia edildi.

Karar gazetesinin aktardığıan göre Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 'FETÖ'nün yayın kuruluşu olduğu ifade edilen ve darbe girişiminin ardından kapatılan Samanyolu TV’de yayınlanan ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizinin 89. bölümündeki suikast sahnesinin, Karlov suikastiyle benzerlik gösterdiği bildirildi.

"Müsait bir iklim ve bir sisteme inme"

Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, Gülen’in talimatlarının basın yayın yoluyla örgüt mensuplarına iletildiğinin yürütülen birçok soruşturma ile ortaya çıktığı ifade edilerek, Gülen’in sohbetlerinde "Müsait bir iklim ve bir sisteme inme" derken basın yayın yolu ve dizi senaryolarını kastettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, “FETÖ soruşturmalarında ortaya çıkan bilgilerde dizi senaryoları, internette yayınlanan sohbetler, gazete köşe yazıları gibi basın yoluyla işaret edilen örgütsel hedefleri polis ve yargıdaki örgüt mensupları, takip ettikleri örgüte müzahir medyada gördüklerinde bu senaryolardan ‘ilham’ alıp operasyon yapmakta ve örgüt liderinin talimatlarını yerine getirmektedirler” ifadelerine yer verildi.

Samanyolu TV’de yayınlanan ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ isimli dizinin 89. bölümünde soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla ilgili dizinin 30 Aralık 2014’te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerlikler gösterdiğine işaret edildi.

Dosyada, şunlar kaydedildi:

“FETÖ’nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir.”