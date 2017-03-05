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15 Temmuz Darbe Girişimi

İddianameden: Akın Öztürk, Zekeriya Kuzu'ya "Ooo Kuzu nasılsın?" dedi

İddianamede Kuzu'nun, iki ayrı tarihte Akın Öztürk'ü öven sözler söylediği de yazıldı

05 Mart 2017 13:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 'FETÖ' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Orgenerela Akın Öztürt ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basmaya giden timin başındaki isimlerden eski Astsubay Zekeriya Kuzu'nun yakınlığını anlatan bir ifadeye de yer verildi. İddianameye ifade veren Onbaşı F.S, Akın Öztürk'ün Mayıs 2015'te 2. Ana Jet Üssü'nde 104.yıl hava gösterisi olduğunu, gösteri sırasında Öztürk'ü üs içerisinde koruma görevinin Zekeriya Kuzu'ya verildiğini söyledi. F.S. Öztürk'ün "Oo Kuzu nasılsın?" dediğini anlattı. 

Hürriyet'in haberine göre, Mart 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir 2. Ana Jet Üssü Hizmet bölüğünde Onbaşı rütbesiyle bir başçavuşun postası olarak askerlik görevi yaptığını, o zamanlar 2. Ana Jet Üssü Komutanının Kubilay Selçuk olduğunu, Zekeriya Kuzu'nun ise askerlik yaptığı yerin üs karargah astsubaylığını yaptığını belirten F.S. iddianamede tanık olduğu bir olayı anlattı.

F.S., Mart 2015'te iki askerin kavga ettiğini, bir askerin diğerini silahla öldürdüğünü, bu olayı soruşturmak için ertesi gün Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün üsse geldiğini söyledi.

F.S. Akın Öztürk'ün, odadakilere hitaben "Kuzu nerede gelmişken onu da göreyim"dediğini, Mayıs 2015'te 2. Ana Jet Üssü'nde 104.yıl hava gösterisi olduğunu, gösteri sırasında Akın Öztürk'ü üs içerisinde koruma görevinin Zekeriya Kuzu'ya verildiğini söyledi. F.S. Öztürk'ün "Oo Kuzu nasılsın" dediğini anlattı. 

F.S., ifadelerine göre 2015 yılı YAŞ kararları açıklandığında postasını yaptığı başçavuşun yanında olduğunu belirtti.

Zekeriya Kuzu, Akın Öztürk görevden alınıp yerine Abidin Ünal geldiği için tepki göstermiş. İddianameye göre Kuzu, iki ayrı tarihte Akın Öztürk'ü öven sözler söylemiş.

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Zekeriya KuzuAkın Öztürk15 Temmuz ana iddianamesi

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