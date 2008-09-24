İddianamedeki 1 Numara: Şener Eruygur





Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmalarından Ergenekon’un ek iddianamesinde son noktaya gelindi. Yaklaşık 15 aydır süren soruşturma sonrasında emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un da aralarında bulunduğu sanıklar için hazırlanan ek iddianame Ramazan Bayramı sonrasında tamamlanacak. İddianamede eldeki bilgiler ışığındaki en üst düzey örgüt yöneticisi olarak Şener Eruygur'un gösterileceği ileri sürüldü.



Ergenekon iddianamesi tamamlanma aşamasına gelirken, bir haftada iki farklı dalga operasyonla gözaltı ve tutuklamaların hızlanması da dikkat çekti. Ek delillerle birlikte iddianameye son şeklini vermek için hafta sonları da adliyeden ayrılmayan Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün, bu nedenle büyük isimler dışında Ergenekon gözaltılarına ve ifadelerine katılmadığı, ifadeleri savcı Mehmet Ali Pekgüzel’ün aldığı öğrenildi. Savcı Öz’ün Bayram sonrasına iddianameyi tamamlayacağı ifade edildi.



İkinci isim Tolon



İddianamede, mevcut bilgiler doğrultusunda örgütün en üst düzey yöneticisi emekli Jandarma Genel Komutanı ve ADD Başkanı Şener Eruygur olarak gösterilecek. Hurşit Tolon da Eruygur’dan sonraki üst düzey yönetici olarak gösterilecek. Mahkeme sürecenin başlamasına neden olan iddianamede emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP lideri Doğu Perinçek, İ.Ü. eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk, Sevgi Erenerol, Kuvvayi Milliye Başkanı Fikri Karadağ ve Muzzaffer Tekin Ergenekon örgütünün kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanmıştı.



İddianamede örgütün gerçek ‘1 Numara’sıyla ilgili dosyanın ayrılacağı ve ayrı bir soruşturmanın sürdürüleceği vurgulanacak. Savcıların 1 Numara’nın kimliğiyle ilgili önemli bilgilere sahip oldukları ancak kesin delillendirmeler yapmadan harekete geçmek istemedikleri ve iddianamede ellerindeki bu bilgilere yer vermeyecekleri öğrenildi.



