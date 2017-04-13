İddianame: FETÖ, 60 askeri hâkimi 15 Temmuz'da tutuklamak üzere 'acil' koduyla Ankara'ya çağırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın askeri yargıdaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin hazırladığı iddianame, 60 askeri hâkimi 15 Temmuz’da tutuklamak için ‘acil’ koduyla Ankara’ya çağırdığı ileri sürüldü.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın askeri yargıdaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin hazırladığı iddianame, "örgütün hedef aldığı ancak pazifize edemediği kişileri yıllarca takip ettiği" ileri sürüldü. 33 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre, 6 yıl önce Askeri Casusluk davasında ‘Tınazcıyagidecek-deger.xls’ adını verdiği 'sahte dosya' ile tasfiye etmeye çalıştığı 111 askeri hakimden 15 Temmuz tarihinde görevde olan 60’ını Milli Savunma Bakanlığı’nın emrine verdi. Konuyla ilgili hazırlanan raporda örgütün, kendilerinden olmayan askeri yargı üyelerini 2009’dan sonra tasfiye etmeye başladığı, casusluk kumpasında hedef aldığı ve 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan atama listelerinde ise MSB emrine verdiği belirtildi.

İddianameye göre, hakimleri, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce acil koduyla “24 saat içinde Ankara’ya gelin” talimatı gönderildi. Buna göre, örgüt Ankara’ya gelecek hakimleri darbe girişimi başarılı olsaydı tutuklayacak, emre uymayanları ise firari sayarak derdest edecekti.

Örgüt mensuplarının darbe girişiminin başarılı olması halinde, yargılamaları yapacaklar için hazırladığı ileri sürülen 'Sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi' de iddianameye girdi. Buna göre, darbeciler tarafından Askeri Yargıtay iki daire olarak belirlendi. Birinci dairenin, 'sıkıyönetim mahkemeleri'nden gelen kararların temyiz incelemesini yapacak makam, ikinci dairenin ise askeri mahkemelerin görevlerine devam ettiği değerlendirilerek, buralardan gelecek kararların temyiz merci olarak görev yapması planlandı. Askeri yüksek yargı organlarında üye statüsündeki bazı personellerin bulundukları görevden alınarak, sıkıyönetim mahkemelerine savcı olarak atandığı da tespit edildi.

İddianamede, "örgüt mensuplarınca özellikle 2009’dan itibaren yapılan askeri hakim sınavlarında usulsüzlük yapıldığı, 2010’daki Askeri Hakim Alımı Sınav Kurulu'nda eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün damadı, eski filo komutanı Hakan Karakuş’un da görevli olduğu" yer aldı. Müşteki sıfatıyla ifadesi aktarılan Genelkurmay Askeri Savcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu da, Ankara Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatla ilgili eski yarbay Mustafa Dönmez hakkındaki mahkumiyet hükmünün 7 noktada eksikler olduğu gerekçesiyle Askeri Yargıtay tarafından bozulduğunu belirtti. Yüzbaşıoğlu, buna karşın askeri mahkemenin direnme kararı verdiğine dikkati çekti. İddianamede, direnme talebinde bulunan savcı ile bu yönde karar veren hakimlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandıkları ve TSK’dan ihraç edildikleri kaydedildi.