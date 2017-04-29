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İddianame: AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 15 Temmuz'da Fidan'ın ziyaretinden hemen önce karargâhtaydı

Ünal'ın saat 16:07'de karargâhtan ayrıldığı belirtildi

29 Nisan 2017 10:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nın işgaline ilişkin hazırlanan iddianamede, AKP İstanbul Milletvekili emekli Tuğgeneral Şirin Ünal'ın MİT müsteşarı Hakan Fidan'dan önce karargâha geldiği ifade edildi.

Ünal'ın darbe günü saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği, saat 18.10'da da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gelerek, MİT'e baskın düzenleneceğine ilişkin ihbarı Akar'a ilettiği belirlendi.

Akar'ın tutuklu yaveri Levent Türkkan'ın, Şirin Ünal ve Bakan Mehmet Özhaseki ile telefon ile de görüştüğü belirlendi. Sözcü'nün haberine göre, Türkkan'ın kullandığı telefon ile Ünal arasındaki görüşmenin, darbeden üç gün sonra 18 Temmuz günü yapıldı.

Türkkan, bu tarihte gözaltındaydı.Yine Türkkan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile 14 Temmuz günü görüştüğü belirlenirken iddianamede “Mehmet Özhaseki adına kayıtlı olan Eskişehir Yolu Çankaya da baz bilgileri olan 530…. GSM hat numarası kullanıcısı ile 14.07.2016 tarihinde saat 12:10:35'te bir kez irtibatının bulunduğu…” notu yer aldı. Kayserili olan Özhaseki'nin hemşehrisi Akar'ı yaveri aracılığıyla, Kayseri'deki bir etkinliğe davet amacıyla aradığı öğrenildi. AKP'li vekil ve emekli general Şirin Ünal'ın ise ‘'Mesai arkadaşlarını ziyaret'' amacıyla karargaha gittiği bildirildi.

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Şirin ÜnalAKP İstanbul Milletvekiliiddianame

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