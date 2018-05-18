İddia: Türkücü Pınar Aydınlar cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanan türkücü Pınar Aydınlar’ın, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiği öne sürüldü.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydınlar’a 2015’teki seçimde HDP’den İzmir milletvekili adayı olarak yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçundan iki yıl bir ay hapis cezası vermişti.

Cumhuriyet'te yer alan haberde, Almanya dönüşünde tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konan Aydınlar'ın, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiği iddia edildi. Aydınlar'ın yüzünde çizikler meydana geldiği ileri sürüldü.