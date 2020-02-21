İddia: Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı

Rus basınında Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi. Kararın hafta başında Moskova'da yapılan heyetlerarası görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine alındığı ileri sürüldü.

Rus Nezavisimaya gazetesinde "Ankara Rusya için Boğaz'ı kapatacak" başlıklı bir haber yayımladı.



Haberde, Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi.



Kararın Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı ileri sürüldü.



Haberde, "Ankara iki Su-24M tipi bombardıman uçağı ile Tu-154 tipi askeri nakliye uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi" denildi.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Boğazları da kapatabileceği iddiasına yer verildi.