T24 LogoT24 Logo
Gündem

İddia: Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı

21 Şubat 2020 17:03

Rus basınında Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi. Kararın hafta başında Moskova'da yapılan heyetlerarası görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine alındığı ileri sürüldü.

ETİKETLER

TürkiyeRusyaRus basınıTürkiye hava sahasıhava sahasıRusya hava sahasıSuriye hava sahası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24