İddia: Tuğba Ünsal’ın 4 milyon lira harcadığı “Adı Aylin” müzikali eleştirmenlerce beğenilmedi, Ayşe Kulin ağladı

Yazar Ayşe Kulin’in Adı Aylin kitabını tiyatro sahnesine taşıdığı müzikali, eleştirmenler tarafından beğenilmeyen Tuğba Ünsal’ın bu oyuna 4 milyon lira harcadığı belirtildi. Prömiyer gecesi pek çok sanatseverin oyunun ortasında salonu terk ettiği; Ayşe Kulin’in ise üzüntüden ağladığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu’nun iddiasına göre, Ünsal’ın oyununu beğenmeyen Ayşe Kulin ağladı; müzikal başarısız bulununca sponsorluk anlaşmaları iptal edildi, mekân oyunu etkinlik listesinden çıkardı.

Öte yandan Ünsal’ın söz konusu oyun için 4 milyon lira harcadığı ifade edildi.