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İddia: TSK, Süleyman Şah'ı eski yerine taşımak için emir bekliyor

Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu iddia edildi

05 Temmuz 2018 14:00

TSK'nın ÖSO üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın güvenliği nedeniyle Menbiç'in Karakozak köyünden taşınmak zorunda kalınan Süleyman Şah Türbesi için  sınıra gönderilen bir tugayın, türbeyi eski yerine taşımak için emir beklediği iddia edildi. 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, "Suriye sınırı, Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçlarının Münbiç’e intikaline sahne oluyor. Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Haberde, "Alınan bilgilere göre türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda. Tugaya ait birlikler kapsamlı Münbiç görevi için emir bekliyor. Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, PKK’nın tahliyesi sonrası Münbiç’te emniyetin sağlanmasında büyük görev üstlenecek. Tugayın Münbiç’e girdikten sonraki en önemli görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Karakozak’a yeniden taşınması olacak" denildi. 

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