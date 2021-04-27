La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin sezon sonu bitecek kontratının yenileyip yenilemeyeceği merak konusu. Sezon başından takımdan ayrılacağı gündeme gelmiş, kendisi de takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak takımıyla kalma kararı alan Messi, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesini fırsat bilerek Barcelona'dan ayrılabilir.

TNT'den Marcelo Bechler'in haberine göre, Fransız kulübü Paris Saint Germain, (PSG), Messi'ye 2+1 yıllık teklifte bulundu. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.