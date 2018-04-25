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İddia: Muharrem İnce, "Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm" dedi

"İyi Parti'ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik"

25 Nisan 2018 13:14

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin "Abdullah Gül aday olursa, Tayyip Erdoğan'a oy veririm" dediği iddia edildi. 

İnce'nin adı, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için "CHP'nin adaylarından biri" olarak geçiyordu. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan İnce'nin şunları dediği ileri sürüldü:

 “Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...”

“İyi Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP” 

“Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!”

“Dokunulmazlıklara karşı oy kullandım. Bunu bütün Kürtler biliyor, kurultay konuşmam da açık. Onu da herkes dinledi”

Alçı'nın yazısının tamamı için tıklayın

 

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