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İddia: MHP'li Oktay Vural ve Atila Kaya, İyi Parti'ye geçebilir

Bahçeli'nin "Bizden de 5 vekil İyi Parti'ye geçebilir" dediği iddia ediliyor

23 Nisan 2018 14:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP’li milletvekilleriyle bir araya geldiği yemekte 5 MHP’li vekilin İyi Parti’ye geçebileceğini söylediği iddia ediliyor.

Kulislerde, İyi Parti'ye geçecek MHP’li 5 vekilin Kadir Koçdemir, Atila Kaya, Oktay Vural, Oğuz Tor ve Zihni Açba olduğu konuşuluyor.

CNN Türk’ün haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, bir süre önce MHP’li vekillerle yemekte bir araya geldi. İddiaya göre; bu toplantıda Bahçeli, “CHP’den 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçeceğini” belirtip “Bizden de 5 vekil İyi Parti’ye geçebilir” dedi.

Oktay Vural'dan açıklama

İstifa iddiaları arasında ismi yer alan MHP’li Oktay Vural sosyal medyadan yanıt verdi. Vural, “İstifa haberleri külliyen uydurmadır. Dün MYK, il başkanları ve MV ortak toplantısındaydım. Bugün Gürcistan’da partimizi temsilen uluslararası toplantıdayım. MHP milletvekili olarak hizmete devam” ifadelerini paylaştı.

 

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