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İddia: Mahkeme, 1 kilo uyuşturucuyu sahibine geri verdi

CHP'li Tanal, sosyal medya hesabından 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını paylaştı

19 Ocak 2018 16:37

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında mahkemenin adli emanette bulunan uyuşturucu maddeyi sanığa geri verilmesi yönünde karar verdiğini iddia etti.

CHP’li Tanal, Salihli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin sanık Ali Gülnar hakkında verdiği 29 Mart 2014 tarihli kararı paylaştı. Tanal’ın paylaştığı karara göre mahkeme sanığın kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçlamasından beraat ettiği belirtilip adli emanette tutulan uyuşturucu maddenin sahibine verilmesi yönünde karar verdi.

Mahmut Tanal, karara ilişkin, “Bu karar doğru ise Skandaldır. Şöyle ki Adli emanete kayıtlı bulunan 960 gram esrar maddesini sahibine iadesine 29.03.2014 karar verilmiş!" değerlendirmesinde bulundu.

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