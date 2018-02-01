İddia: 'KHK ile düzenleme' dönemi kapanıyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yasal düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılması uygulaması, ihtiyaçların büyük oranda karşılandığı gerekçesiyle sınırlandırıldığı iddia edildi.

Habertürk'te yer lana habere göre, AKP kaynakları, bundan sonra ihraç ya da göreve iade gibi tedbir kararnameleri dışında yasal düzenleme getiren KHK çıkarmayacaklarını belirtiyor. Bakanlıkların KHK süreçlerinde görev alan “kanunlar-kararlar bürokratları”na da sözlü olarak, “Yasama kararnamesi çıkarılmayacak, ihtiyaçlarınızı ‘tasarı taslağı’ olarak hazırlayın” talimatı verildi. Böylece kış lastiğinden maaş zamlarına kadar birçok alanda KHK yoluyla yasal düzenleme yapıldığı bir dönem geride süreç içinde geride kalmış olacak.

Habertürk'ün belirttiği AKP kaynaklarına göre, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında ihraç ve iade gibi tedbir kararnamelerinin yanı sıra hızla karar alma ve uygulama amacıyla çıkarılan, yasama alanına giren konularla ilgili gerekli düzenlemeler tamamlandı. Bu nedenle yasal hükümler getiren KHK’lara artık gerek duyulmadığı kaydedilirken, yine de ihraç ve iade gibi tedbir kararnamelerinin çıkarılabileceği söyleniyor.

Bu arada 15 Temmuz sonrasında ihraçların yanı sıra yasal değişiklik gerektiren ihtiyaçlarını da KHK’lar çerçevesinde gideren kurumların bu alanda çalışan bürokratlarına da sözlü olarak “Yasama KHK’sı çıkarılmayacak. İhtiyaçlarınız varsa ‘tasarı taslağı’ olarak hazırlık yapın” talimatı ulaştı.

"Acil ihtiyaç durumunda bu yetki kullanılabilecek"

Gazete Habertürk’ten Saliha Çolak'a yeni durumu değerlendiren Meclis yetkilileri, sözlü olarak ilgililere bildirilen yeni KHK düzeniyle ilgili yazılı bir düzenleme ya da talimat olmadığı için, acil ihtiyaç durumunda bu yetkinin her zaman kullanılabileceğini ancak bugün için yasama kararnamelerine son vermek şeklinde siyasi irade geliştiğini vurguladı. OHAL ilanının ardından çıkarılan kararnamelerle, kış lastiği zorunluluğundan, hâkim ve savcılara zamma, pilotlara uçuş tazminatından cezaevi personeline yıpranmaya ve Yargıtay- Danıştay üyelerine milletvekili benzeri tedavi hakkına kadar çok değişik konularda yasal düzenlemeler yapılmıştı. 'FETÖ' ile mücadele kapsamında kararnamelerle birçok kurum, kuruluş, şirket, üniversite kapatılmış, dernek ve meslek örgütlerinin faaliyetlerine son verilmişti.

Bugüne kadar 31 KHK çıkarılırken bunların 5’i Meclis’ten geçti. Muhalefet ile uzlaşan AK Parti, geriye kalan kararnamelerin de Meclis’ten çıkarılması için genel kurul mesaisini başlattı. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamaml