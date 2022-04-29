İddia | Keçiören Belediyesi’nin ramazan kolileri AKP üyelerine dağıtılıyor

Ankara 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, Keçiören Belediyesi’nin ramazan kolilerini “AK Parti temsilcileri aracılığıyla” dağıttığını öne sürdü: "İş paylaşmaya gelince kendilerine Müslümanlar.”

Ankara’da Keçiören Belediyesi’nin ramazan kolisi yardımlarının "ayrımcılık" yapılarak dağıtıldığı iddia edildi. 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, AKP'li Belediye Başkanı Turgut Altınok’u eleştirdiği için kendisi ve bir başka muhtar arkadaşına yoksul vatandaşlara verilmek üzere yardım kolisi gönderilmediğini öne sürerek belirterek şunları söyledi:

“Keçiören Belediyesi’nin ayrımcı tutumuyla yine yüz yüze kalıyoruz. Keçiören Belediyesi ayrımcı tutumunu devam ettiriyor. Daha önce 8 Mart’ta kadınlara salon talebimizi reddeden Keçiören Belediyesi şimdi de ramazan ayında, ramazan koli yardımını 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı’na, muhtarlar aracılığıyla yardımı vermiyor.”

ANKA'nın haberine göre Keçiören Muhtarlar Derneği’nin belediye tarafından arandığını ve “19 Mayıs Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesi haricinde her mahalleye 20’şer koli yardım” denildiğini söyleyen Gölpınar, "İstiyorlar ki ‘Padişahım çok yaşa.’ İstiyorlar ki her şeyde kendilerini alkışlayalım. Kendileriyle kol kola girelim. Memlekette hiçbir şey olmamış gibi belediye başkanının peşinden mahalle mahalle koşalım" dedi.

"İşte AKP belediyeciliğinin, AKP zihniyetinin geldiği yer"

Gölpınar, Keçiören Belediyesi’nin ramazan kolisi yardımlarını AKP mahalle temsilcileri eliyle de dağıttığını savunarak, “Biz mahallemizdeki sorunları çözmek için her türlü resmi kurumlara gideriz, her türlü kurumlara başvuru yaparız. Resmi kurumların da kamu kaynakları parti eliyle dağıtmasına itiraz ederiz. Nedir bu? Keçiören Belediyesi ramazan kolilerini AKP mahalle temsilcileri aracılığıyla dağıttılar. Minarenin çalındığını herkes biliyor” diye konuştu.

Gölpınar, mahallesinden bir kişinin belediyeden yardım kolisi istediğinde AKP mahalle temsilcisine yönlendirildiğini öne sürerek şunları kaydetti:

“Ramazanın ilk haftasında bir telefon geldi bana. Mahallemizde yaşayan bir kadın ‘Muhtarım bizim temsilcimiz senmişsin. Belediyeden telefon ettiler. ‘Ramazan kolisini temsilcinden al’. Ben de ona dedim ki ‘Belediye bize böyle bir şey söylemedi, bize de bir şey vermedi. Sizin yanlışlığınız var. AKP mahalle temsilciliği aracığıyla dağıtılıyordur’. Kadın iki, üç dakika sonra mesaj attı. Mesajda kadın diyor ki ‘Muhtarım kusura bakma. Benim temsilcim siz değilmişsiniz. Çabanız için teşekkür ederim’. İşte AKP belediyeciliğinin, AKP zihniyetinin geldiği yer. Ramazan ayında dahi ayrım en üst safhada.

"Kim üye, ona veriliyor"

Kamu kaynakları kamu görevlileri tarafından mı dağıtılmalıdır, AKP parti temsilcileri tarafından mı dağıtılmalıdır? AKP temsilcileri tarafından dağıtıldığı için de ihtiyaç gözetilmeden, kim üye ona verilmektedir.”

Gölpınar, kendisinden yardım isteyenlerin sayısının da arttığını belirterek, "Geçen yıl ‘Muhtarım şu iki paketi kime verebilirim’ diyen insanlar, bugün koli talep ediyor" dedi.

"Bunların hepsi kendine Müslüman"

Gölpınar, belediyeye tepkisini sürdürerek, “Bunların hepsi kendine Müslüman. Şu mübarek günü dillerinden düşürmezler. Ramazan ayının kutsallığından bahsederler ama iş paylaşmaya, dayanışmaya geldiği zaman da kendilerine Müslüman” diye konuştu.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Ali Gölpınar'ın iddialarını reddeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

"Belediyenin kapısını seçildiğinden beri bilmeyen, mahallesine hiçbir hizmet talebinde bulunmayan birkaç muhtardan biridir. Gıda kolilerini tüm Keçiören'e, ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize dağıtıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında belediyemize gelen her türlü talebi değerlendirmeye alıyor ve o ailelerimize de ivedilikle gıda kolisi yardımı yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ayrım yapmadan yardım yapıyoruz. Varsa bu muhtarın da tespit ettiği ihtiyaç sahibi aile, isim ve adresleri bildirsin gereken yardımı yapalım. Asla ayrım yapmıyoruz, yapmayız da yapamayız da."