İddia: Kaymakamın işe gitmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü

Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar, aynı hastanede çalışan ve uzun süredir işe gelmeyen Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ın paramedik (Acil Tıp Teknikeri) eşi Kübra Han hakkında işe gelmemesi nedeniyle tutanak tuttu. Müdür Atalar'ın Eskişehir'in en uzak ilçesi Günyüzü ilçe Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine sürüldüğü iddia edildi.

Kübra Han, 5 ayda 12 günlük izni haricinde mazeret bildirmeden işe gitmedi. Kübra Han'ın Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da görevlendirildiği öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Kemal Atlan’ın haberine göre, Kaymakam Harun Reşit Han konuyla ilgili açıklama yapmazken yakınlarına “Eşimin işe gitmeden maaş aldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Eşim aynı zamanda ikinci görevle sosyal yardımlaşma vakfında da görevlidir. Görevini yerine getirmektedir. Tüm ilçe halkı bunu bilmektedir” dediği belirtildi.