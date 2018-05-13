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İddia: IKBY seçimlerinde sistem hacklendi

"Kerkük'te Araplar, Türkmenler ayaklandı"

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, oy verdiği sırada böyle görüntülenmişti

13 Mayıs 2018 11:15

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi genel seçimler için kullanılan elektronik sistemin hack'lendiğini iddia etti.

Katılımın düşük kaldığı belirtilen seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'da sona ermişti.

"Tanımayız"

Goran Hareketi, yaptığı açıklamada, elektronik oy verme sisteminin hacklendiğini ve oyların elektronik düzlemde sayılması halinde sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.

Elektronik sisteme hile karıştırıldığını iddia eden Goran Hareketi, oyların başka bir siyasi partinin oylarıyla değiştirildiğini savundu.

"Ayaklandılar"

Hack'lenme iddiasının olduğu bölgelerde Arapların ve Türkmenlerin ayaklandığını belirten Gazeteci Mehdi Sadun Beyatlı CNN Türk yayınında şu ifadelerde bulundu:

"24 saat içinde gerçek sonuçlar açıklanacak. Kerkük'te hack'lenme son durumdu. Kerkük'te Araplar, Türkmenler ayaklandı. Kerkük'te Yüksek Seçim Kurulu önünde insanlar ayaklandı."

Toplam 9 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan bugün Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki patlamada 3 kişi öldü. Öğlen saatlerinde de aynı bölgede mayın patlaması sonucu 6 güvenlik mensubu yaşamını yitirmişti.

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