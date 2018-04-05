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İddia: Erdoğan'a eşlik eden sanatçılardan biri 'ortamdan rahatsız oldum, fotoğraf vermek istemedim' dedi

"Erdoğan'ın sanatçıları davet edip askerleri ziyaret etmesi normal"

05 Nisan 2018 15:36

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan bir kişinin, "Ortamdan çok rahatsız oldum, fotoğraf vermemeye çalıştım" dediğini iddia etti.

Konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aytun Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Erdoğan'ın şehit veren ordumuza destek vermek amacı ile sanatçıları davet edip moral yardım istemesi normaldir. Bu konunun tartışılır olmasının nedeni öncelikle davet sahibinin Afrin operasyonunu burada da seçim kampanyasına dönüştürmeye çalışmış olmasıdır.

"Keşke Erdoğan objektif bir davette bulunsaydı"

Bunun delili sadece AKP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçıların davet edilmesidir. Keşke Sn Erdoğan milli ve kapsayıcı davranıp objektif bir davetle daha geniş bir yelpazede davette bulunsaydı. O zaman bu işler bu kadar tartışılmaz, moral vermek yerine moral bozmazdı."

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