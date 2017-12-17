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İddia: Ebru Gündeş, çalışanlarına 'gizlilik sözleşmesi' imzalattı

İddia edilen sözleşmeye göre çalışanlar dışarıya bilgi aktarırsa 100 bin lira ceza ödeyecek

17 Aralık 2017 17:10

Son zamanlarda eşi Türk-İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği "ABD, Hakan Atilla'ya karşı' davasıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş'in Kanlıca’da oturduğu yalıda çalışan üç yardımcısı, şoförü ve korumasına 'gizlilik sözleşmesi' imzalattığı iddia edildi.

Ebru Gündeş'in, Şubat 2010'da evlendiği, kızı Alara'nın babası Reza Zarrab 16 Mart 2016'da Amerika'da tutuklanmıştı. 27 Kasım’dan beri de tanık sıfatıyla New York’ta görülen mahkemede ifade veren Zarrab'ın Ebru Gündeş ile boşanacağı iddia edilmişti. Posta'Da yer alan haberde uzun süredir sessizliğini koruyan Gündeş'in çalışanlarıyla ilgili yeni bir karar aldığı ileri sürüldü. Ünlü şarkıcının Kanlıca’da oturduğu yalıda çalışan üç yardımcısı, şoförü ve korumasına ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalattığı ifade edildi.

100 bin lira ceza

İddialara göre; Ebru Gündeş’in personeli dışarıya evden bilgi sızdırırsa, kendisiyle ya da eşi Reza Zarrab ile ilgili konuşursa 100 bin lira ceza ödeyecek.

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