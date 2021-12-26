İddia: Cezaevinde işkence gören mahpus iki kez intihar girişiminde bulundu

Burhaniye Cezaevi’nde 30 yaşındaki mahpus Veysel Işık iki kez intihar girişiminde bulundu. Işık’ın amcası Coşkun Işık, yeğeninin cezaevinde işkence gördüğünü iddia etti. Cezaevi müdürüyle görüşen amca Işık, müdürün kendisine "İlgileniyoruz. Bir sorun yok" dediğini aktardı.

Gazete Duvar’da Hacı Pişkin’in haberine göre, yeğeninin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Işık, “Her an Veysel’in ölüm haberini alabilirim…” dedi.

20 gün önce yeğeninin açık görüşüne giden Işık, görüşmenin gerçekleşmemesi için kendisine zorluk çıkartıldığını söyledi. Cezaevi müdürüyle görüştükten sonra yeğenini görebilen Işık şunları söyledi:

“Ölüm orucuna girmişti. Kendisine neden diye sorduğumda, ‘Bana zulüm yapıyorlar, işkence gördüm…’ dedi. Ölüm orucunda olan birini hücreye koymuşlar. Durumu çok kötüydü.”