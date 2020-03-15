İddia:  Bilim Kurulu, bu haftadan sonra ligleri 'risk geçene kadar' erteleyecek

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı kırarken, spor camiaları da bu salgından fazlasıyla etkilendi.

NBA ve Formula 1 gibi maddi getirisi yüksek etkinliklerle birlikte aralarında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'nın bulunduğu 24 lig müsabakaları süresiz askıya aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Bilim Kurulu'nun aldığı 'seyircisiz' oynama kararının 'geçici' olduğu ve Süper Lig, TFF 1. Lig, basketbol ligi maçları başta olmak üzere tüm müsabakaların 27. hafta itibarıyla süresiz erteleneceği öne sürüldü

Bilim Kurulu, sağlık ve spor bakanlığının maçların şifresiz yayınlanması için Katarlı şirket beIN SPorts ile temasta olduğu ve akşam saatlerinde böyle bir kararın açıklanabileceği ifade ediliyor.