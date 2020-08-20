İddia: Batman'da son bir haftada yoğun bakım sırası beklerken vefat eden hasta sayısı yediyi buldu; Şanlıurfa'da temizlik işçisine sürüntü aldırtılıyor

"Ankara alarm veriyor" açıklamasıyla Başkent'te devlet hastanelerinde boş yatak kalmamasını gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu kez Güneydoğu Anadolu bölgesine dikkat çekti. Yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını belirten Emir, "Sadece Batman'da son bir hafta içerisinde yoğun bakım sırası beklerken vefat eden hasta sayısı yediyi buldu. Şanlıurfa'da memurlar filyasyon için sahaya sürüldü, hatta temizlik işçisine sürüntü aldırtılıyor. Diyarbakır'ın günlük vaka sayısı 600'ü buluyor. Güneydoğunun hali içler acısı durumda" dedi.

Covid-19 vaka sayıları Türkiye genelinde artmaya devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Bölgedeki sağlık emekçileriyle birebir temasta olduklarının altını çizen Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı gerçek verileri halktan saklamaya çalışıyor ama sağlık çalışanlarımızdan aldığımız bilgiler bölgede büyük sıkıntılar yaşandığını ortaya koyuyor.

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Güneydoğunun hali içler acısı” diyerek, şunları söyledi:

"Gerçek veriler halktan gizleniyor"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde günlük corona virüsü vaka sayısını halen 1000’li rakamlarda açıklıyor ancak sadece Şanlıurfa’da günde 700’e yakın pozitif vaka tespit edildiğini biliyoruz. Şanlıurfa’da biri üniversite hastanesi olmak üzere dört hastanede de COVID-19 için boş yoğun bakım yatağı kalmadı. Bu kadar çok vaka artışı yaşanınca temaslı kişileri kontrol etmekle görevlendirilen filyasyon ekipleri de yetersiz kalıyor.

"Temizlik personeli sürüntü almaya başladı"

Ne yapacağını bilemez hale gelen Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa’da hiçbir sağlık eğitimi almamış Müftülük ve Milli Eğitim personelini de filyasyon ekibi olarak görevlendirdi. Hatta bu da yetmeyince daha birkaç gün önce Karaköprü Diş Hastanesi’nde bir temizlik personeli, temaslı kişilerden sürüntü almaya başladı.

"Hastalar yoğun bakım sırasına girdi"

1 Haziran öncesinde Diyarbakır’da yoğun bakımda tedavi gören günlük hasta sayısı 10 civarındaydı, fakat bugün itibariyle 100’ü geçti. COVID-19 hastalarına yoğun bakım hizmetinin verilebildiği yatakların hepsi dolmuş durumda. Filyasyon ekipleri, Şanlıurfa’da olduğu gibi bu ilimizde de yetersiz kalıyor. Batman’da da 1 Haziran’dan bu yana toplam vaka sayısı 10 bine ulaştı. Günde yaklaşık 700 test yapılırken, bunun 350’si pozitif çıkıyor. Yoğun bakım yataklarının hepsi dolmuş durumda. 300 yatak kapasiteli bölge devlet hastanesinde şu anda 450 hasta yatıyor.

"Batman'da 10 doktor istifa etti"

Servislerde yoğun bakım sırası bekleyen onlarca hasta bulunuyor, hatta bu sırayı beklerken yaşamını yitiren hastalar var. Bu şekilde son bir haftada yedi hastanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık çalışanları da perişan halde. Son bir ay içerisinde Batman’da 10 doktor istifa etti, beş sağlık personeli de emeklilik dilekçesini verdi.

'Kafa izni'

Şırnak’ta günlük 200’e yakın test yapılabilirken pozitif vaka sayısı 80’i buluyor. Ancak, çok fazla risk altında olan sağlık emekçilerine belirti göstermesine rağmen test yapılmıyor. Bu kişiler, ‘kafa izni verdik’ denilerek evlerine gönderiliyor ve iyileşmeleri bekleniyor. Şırnak’la birlikte Siirt ve Hakkâri merkezde tek devlet hastanesi bulunuyor ve bu hastanelerde de COVID-19 için ayrılan yoğun bakım yatakları tamamen dolu durumda. Bu illerden de artık hastalar Şanlıurfa ve Gaziantep’e yönlendiriliyor.