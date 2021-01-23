İddia: Bahçeli, Savunma Bakanı Akar’ın Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirilmesi konusunda çok ısrarcı olmuş

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirmesini istediğini iddiasını dile getirdi.

Kulislerden edindiği bilgileri aktardığı yazısında Takan, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında patlak veren kavga heyecanla takip ediliyor. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın art arda yaptığı ev ziyaretlerinin ardından kabine revizyonu söylentileri yoğunluk kazandı. Ülkücü kökenli bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirebileceği ileri sürülüyor. İddialar arasında en çok ilgimi çeken ise; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirilmesi konusunda çok ısrarcı olduğuydu. Erdoğan pek razı görünmüyormuş” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.