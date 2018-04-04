İddia: AKP, erken seçim için Bahçeli'yi ikna etmeye çalışıyor

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP'li yetkililerin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini öne çekmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna etmeye çalıştığı yolundaki iddiayı okurlarına aktardı.

Tezkan, kulislerde Bahçeli'nin kesinlikle erkem seçim istemediğinin, dün (3 Nisan 2018) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da bunu açık ve net bir şekilde dile getirdiğinin konuşulduğunu söyledi.

Mehmet Tezkan'ın "Başbakan Bahçeli'yle seçimi konuştu mu" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İddia sahibi, ANAR araştırma kurumunun başındaki İbrahim Uslu..

İddiası şu..



‘MHP’nin yaz başına doğru, artık gelin bu nişanlılık sürecini bitirelim ve resmen bu ittifakı oluşturalım şeklinde bir öneriyle geleceğini düşünüyorum. MHP, parlamentonun artık misyonunu tamamladığını, yeni dönemin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyip erken seçim talep edebilir.’

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Siyaset kulislerine sızan bilgilere göre, durum tam tersiymiş.. Devlet Bahçeli kesinlikle erken seçim istemiyormuş.. Dünkü grup toplantısında da ‘Seçim zamanında olacak’ diyerek açık ve net mesaj verdi deniliyor.. AKP’nin Bahçeli’yi ikna çabasında olduğu da kulislerde yayılan iddialar arasında..

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Başbakan’ın MHP liderini aniden ziyaret etmesinin bir nedeni bu olabilir mi?

Bahçeli’nin yeniden genel başkan seçilmesini tebrik etmek içindi deniliyor..

Tabii ki öyledir ama bu seçimi konuşmadıkları anlamına gelmez..

Hem konuşsalar bile kameraların karşısına geçip ‘Seçimi öne alıp almamayı müzakere ettik’ derler mi?

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İttifak ortağı iki partinin en yetkili kişilerinin demeçlerine bakarsanız, seçim zamanında olacak..

Bunun altını ısrarla çiziyorlar..

Buraya da bir noktalı virgül koyalım..

Seçim öne çekilirse, bu erken seçim olmayacak, baskın seçim olacak..

Çünkü iktidarın yönetimle ilgili sıkıntısı yok..

- AKP/MHP ortaklığı istediği yasayı çıkaracak güçte..

- OHAL’in daha ne kadar devam edeceği kendilerine bağlı..

- OHAL’le gelen KHK avantajı var..

- İktidar sadece OHAL kapsamında değil hemen her konuda KHK çıkartıyor; Anayasa Mahkemesi bu imkânı tanıdı..

Hukuka uymadı ama tanıdı..

O halde!..

Erken seçim olmaz..

Olsa olsa baskın seçim olur.. İktidar partisi kâr/zarar hesabı yapar.. Risk/avantaj analizi yapar, kararını verir..

60 günde Türkiye’yi seçime götürebilir..

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Bunun kararını da AKP, daha doğrusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan verir..

Çünkü ittifakın başkan adayı o..

Kazanacak veya kaybedecek o..

Bahçeli değil..

Çünkü MHP açısından bugünkü durumla seçimden sonraki durum arasında bir değişiklik olmayacak..

MHP bugünkü gibi yasama organında görev yapacak..

İttifak yapacakları için baraj sorunu da ortadan kalktı..

Bahçeli açısından da pozisyon değişikliği olmayacak..

O halde MHP için seçim ha 2018’de olmuş, ha 2019’da..

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Sonuç; Bahçeli erken seçim isteyecek iddiası da, Bahçeli erken seçime ikna olmuyor kulis bilgisi de gerçekçi görünmüyor..