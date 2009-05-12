İddaa'da derbi tek maç



Fortis Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi bugün karşı karşıya getirecek karşılaşma, İddaa'da tek maç olarak oynanabilecek.



Son yılların en heyecanlı karşılaşmalardan biri olması beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına, İddaa ''Tek maç'' etkinliği açarak futbol heyecanını daha da arttıracak.



Programda tek maç olarak oynanabilecek karşılaşmadaki oranlar ise Beşiktaş'ın galibiyetine 2.75, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.00, beraberliğe de 3.20 olarak belirlendi.



Bu arada İddaa, programında yer alan yeni oyunları bu maça özel olarak açıyor. Özel etkinlikler kapsamında yer alan ''İlk golü kim atar'', ''Son golü kim atar'', ''Kim gol atar'', ''İlk gol zamanı'', ''İlk golü hangi takım atar'', ''Kırmızı kart sayısı'' ve ''Toplam penaltı sayısı'' oyunlarıyla futbol heyecanı katlanıyor.



