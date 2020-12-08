İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi

İddaa, şampiyonluk oranlarını Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 12.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.75
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 25.00