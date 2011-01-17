-İDDAA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2010 yılında 3 milyar 746 milyon TL ciroya ve yüzde 34'lük ''rekor'' büyümeye imza atarak, devlet kontrollü spor organizasyonları arasında dünya ikincisi oldu. İddaa'nın, 2010 performansı ve bu yıla ilişkin beklentileri Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus ve İnteltek Genel Müdürü Ahmet Sezer'in katılımıyla İstanbul'da açıklandı. Verilen bilgiye göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa oynatılmaya başlandığı Nisan 2004'den Aralık 2010 tarihine kadar toplam 14,4 milyar TL hasılat elde etti. Bu hasılat üzerinden bugüne kadar oyunculara dağıtılan ikramiye miktarı ise 7 milyar TL olarak gerçekleşti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2010 yılında 3 milyar 746 milyon TL ciro ve yüzde 34'lük ''rekor'' büyüme ile devlet kontrollü spor organizasyonları arasında dünya ikincisi oldu. Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'e 54,4 milyon TL, Bank Asya 1. Lig'e 28 milyon TL, Spor Toto 2. Lig'e 34,9 milyon TL ve Spor Toto 3. Lig'e 23,6 milyon TL olmak üzere futbola toplamda 141 milyon 38 bin 406 TL kaynak aktarıldı. Basketbola 19 milyon TL, voleybola 4,6 milyon TL, hentbola 2,1 milyon TL, motor sporlarına 840 bin TL ve atletizme 180 bin TL olmak üzere futbol dışı branşlara da toplamda 24 milyon 702 bin 600 TL isim hakkı ödendi. İddaa, spora sağladığı katkıların yanı sıra devlet için de önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor. 2010 yılı içinde kamu payı olarak 123 milyon 176 bin TL, KDV olarak 569 milyon 287 bin 797 TL, Şans Oyunları Vergisi 158 milyon 135 bin 499 TL, GSGM'ye 240 milyon 965 bin 600 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 91 milyon 564 bin 896 TL kaynak sağlandı. Sadece 2010 yılında tüm bu yaratılan kaynakların toplamı 1,6 milyar TL'yi aştı. -RAKAMLARLA 2010- Verilen bilgiye göre, 2010 yılında tesis yapımına, amatör spor kulüpleri, spor federasyonları ve TFF'ye 312 milyon 975 bin 635 TL aktarıldı. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol kulüplerine toplam 165 milyon 741 bin TL tutarında isim hakkı bedeli ödendi. İddaa programında, 17 bin 382'si futbol, 3 bin 953'ü basketbol olmak üzere 21 bin 720 maç yer aldı. Tüm bu maçlar için 510 bin oran hesaplandı. Oyuncular yıl boyunca toplam 495 milyon kupon oynadı. Fenerbahçe yüzde 1,36'lık payı ile takım bazında hasılata en çok katkı sağlayan ve 4,7 milyon TL ile en yüksek takım isim hakkı alan kulüp oldu. Lig/turnuva bazında en yüksek hasılat Dünya Kupası ile gerçekleşti. Ekim ayında 432 milyon TL ile en yüksek aylık hasılat rekoru, 19-25 Ekim haftası 142 milyon TL ile en yüksek haftalık ciro rekoru, 24 Ekim'de 38,7 milyon TL ile de en yüksek günlük ciro rekoru, aynı gün Fenerbahçe–Galatasaray maçındaki 27,2 milyon TL ile maç başı hasılat rekoru, 5 Aralık'ta 33,5 milyon TL ile günlük ikramiye rekoru kırıldı.