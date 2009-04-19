İddaa 5 yılda 7.7 milyar lira gelir elde etti

Bu yıl 5. yılını dolduran İddaa'nın, oynatılmaya başlandığı tarihten 2008 yılı sonuna kadar yaklaşık 7,7 milyar lira hasılat yarattığı bildirildi.



Inteltek'ten yapılan yazılı açıklamada, 2004 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan İddaa'nın, son 5 yılda Türkiye liglerinde toplam 150 futbol takımına ve çeşitli spor federasyonlarına kaynak aktardığı kaydedildi.



Açıklamada, İddaa'nın oyun yelpazesinde futbolun dışında basketbol, voleybol, motor sporları ve bilardo gibi farklı spor dallarının yer aldığına işaret edilerek, Mayıs ayında bu spor dalları arasına tenisin de ekleneceği belirtildi.



Oynatılmaya başlandığı tarihinden 2008 yılı sonuna kadar İddaa üzerinden yaklaşık 7,7 milyar liralık hasılat elde edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bu hasılat üzerinden devlete KDV ve Şans Oyunları Vergisi olarak 1,4 milyar lira, Türkiye liglerinde yer alan futbol kulüplerine isim hakkı bedeli olarak toplam 554 milyon lira, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, Savunma Sanayi, Türk Tanıtım Fonu ve GSGM'nin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruşlarına ise 224 milyon lira kaynak aktarıldı. Ayrıca iştirakçilere dağıtılan ikramiye miktarı ise 3,7 milyar TL tutarında gerçekleşti."



En çok ilgi Liga’ya



Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de İddaa oyuncusu profili 20-35 yaş aralığında ve eğitimli kişilerden oluşuyor.



Dünya futbol ligleri arasında en çok İddaa oynanan ve dolayısıyla en çok ilgi duyulan ligler sıralamasında İspanya (La Liga) en üstte yer alıyor. La Liga'nın ardından İngiltere Ligi (Premier Lig), UEFA kupası, Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Lig geliyor.



En çok İddaa oynanan takımlar arasında dünya liglerinde Barcelona, Türkiye liglerinde ise Fenerbahçe başı çekiyor.

