IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü.



Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçilirken, Eczacıbaşı Holding Dijital Mentor uygulaması da “İşin Geleceği” kategorisinde birinciliği elde etti. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de VitrAmax projesi ile “Dijital Altyapının Geleceği” kategorisinde, VitrA Dijital Dönüşüm projesi ile de “İşletmenin Geleceği” kategorisinde iki ayrı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.



International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl "Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO'ların Yeni Gündemi" teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 150’den fazla proje yarıştı.



Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde 2018 yılında dijital dönüşümü başlatan, ilk günden itibaren yolculuğa liderlik eden Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, IDC jürisi tarafından “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçildi.



Ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esra Eczacıbaşı Coşkun, dijital çağ için dönüşümün, içinde bulunulan iş alanlarının geleceğini hayal etmeyi ve stratejinin her yönü hakkında farklı düşünmeyi gerektirdiğine dikkat çekti.



