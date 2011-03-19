İdari yargıda ‘ucube’ neşteri

T24 - HSYK, ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkılması kararının yürütmesini durduran hâkimi düz üye; yürütmeyi durdurma kararını kaldıran üyeyi de başkan yaptı.







Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 76 idari hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Ankara’da 8 idare mahkemesinin başkanlarının yerini değiştiren HSYK, Erdoğan’ın “ucube” nitelemesiyle gündeme oturan Kars’taki İnsanlık Anıtı’nın yıkılması kararının yürütmesini durduran hâkimi, başkanlıktan alarak düz üye olarak atadı. Buna karşılık, yürütmeyi durdurma kararını kaldıran heyetteki bir üye, bu hâkimden boşalan idare mahkemesine başkan yapıldı.

Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu öne sürülen emniyet mensuplarının soruşturulmasına engel oluşturan kararı veren ve bu nedenle Rakel Dink tarafından HSYK’ya şikayet edilen isimler arasında yer alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Atilla Sarp da Danıştay Savcılığı’na getirildi. Dink’in şikayet ettiği isimlerden, aynı heyette yer alan İlhan Hanağası da Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmişti.



Başkanlıktan üyeliğe

HSYK tarafından hazırlanan idari yargı kararnamesinde “ucube” ayarı yapıldı. Kars’taki heykelin yıkımının durdurulması kararına imza atan Erzurum 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Haskalaycı, tenzili rütbeye uğrayarak Kayseri İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Heykelin yıkımının durdurulması kararını itiraz üzerine kaldıran Bölge İdare Mahkemesi üyesi Ahmet Durmaz ise Haskalaycı’nın yerine Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

Kararnamede, bölge idare mahkemesi üyesi olan Durmaz’ın idare mahkemesi üyesi olarak gösterilmesi de dikkati çekti. Kararı kaldıran heyetteki Erzurum Bölge İdare Mahkemesi üyesi Kemal Kuku da Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.



Kazan’dan tepki

Heykeltraş Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan, bu atamalar için şunları söyledi:

“İnsanlık Anıtı için, Erzurum 1. İdare Mahkemesi’ne açtığımız davada, 7 Mart’ta yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu karar 11 Mart’ta bize ulaştı. Ama, 12 Mart’ta, AKP'li Hüseyin Tanrıverdi, karara belediyenin itiraz ettiğini belirterek, ‘heykel yıkılacak’ açıklamasını yaptı. İtirazı nereden biliyordu, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılacağını nasıl tahmin ediyordu! Sonuç AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın dediği gibi oldu. 16 Mart günü, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve 17 Mart’ta yürütmeyi durdurma kararı veren Mahkeme Başkanı Kayseri’ye üye, yürütmeyi durdurma kararını kaldıran kurul üyesi de başkanlığa atandı. İşte yargı bağımsızlığı.”



HSYK, kararnameyle, Ankara’daki mahkemeler de yeniden düzenledi.

