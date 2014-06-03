İdari para cezaları için af geliyor

Hükümetin üzerinde çalıştığı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması paketi TBMM Başkanlığına verildi. Hazırlanan teklife göre vatandaşların vergi, SGK, idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Daha önceki af düzenlemesinde olduğu gibi borçlar enflasyona endekslenerek taksitlenecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının verdiği kamu alacaklarını yeniden yapılandırılmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Bu düzenleme önceki gün Meclis’e sevk edilen taşeron ve madencilik kanunu ile birleştirilerek görüşüldü.