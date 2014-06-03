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Ekonomi

İdari para cezaları için af geliyor

TBMM Başkanlığı'na verilen yasa teklifine göre, vatandaşların vergi, SGK ve idari para cezaları yeniden yapılandırılacak

03 Haziran 2014 01:36

Hükümetin üzerinde çalıştığı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması paketi TBMM Başkanlığına verildi. Hazırlanan teklife göre vatandaşların vergi, SGK, idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Daha önceki af düzenlemesinde olduğu gibi borçlar enflasyona endekslenerek taksitlenecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının verdiği kamu alacaklarını yeniden yapılandırılmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Bu düzenleme önceki gün Meclis’e sevk edilen taşeron ve madencilik kanunu ile birleştirilerek görüşüldü.

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