İdari ibrasızlığın kaldırılması için dava açan Burak Elmas'tan açıklama

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi.

Seçimi etkileyecek mi?

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok." dedi