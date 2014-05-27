İdare Mahkemesi'nden Yargı-Sen kararı

Ankara 12.İdare Mahkemesi, Yargıçlar Sendikası'na devlet katkısı verilmesi için gereken kodu vermeyen Çalışma Bakanlığı'nın işlemini iptal etti. Kararı değerlendiren Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "bu kararla sendikanın tüzel kişiliğe sahip olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur" dedi.

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararı şöyle:

Karara ilişkin Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

Yargı bağımsızlığı ve hukukun egemenliği için her türlü baskıya rağmen faaliyetlerini devam eden Yargıçlar Sendikası'nın, Çalışma Bakanlığı aleyhine Ankara 12 nci İdare Mahkemesi'nde açmış olduğu, Çalışma Bakanlığı'nın kendisini yok sayarak, devlet katkısı tahsili için kod vermeme işleminin iptali davası sona ermiş ve Çalışma Bakanlığı işlemi iptal edilmiş, bu karar ile sendikanın tüzel kişiliğe sahip olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur.

Sendikal mücadele, yargı bağımsızlığı için yeni bir sayfanın açılmasıdır. Yargı bağımsızlığı için lütfedilenle yetinilmeyecek, yargı bağımsızlığının gereği olan mücadele ortaya konularak bağımsız ve güvenceli bir yargıya mutlaka sahip olunacaktır.

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Genel Sekreter Mustafa Karadağ’ın açıklaması:

Yargıç ve savcıların sendika mücadelesinde HSYK'nın haksız, hukuksuz, vicdansız tasarruflarına kalbi dayanmayarak 27 Mayıs 2013 tarihinde yaşamını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Faruk Yıldırım Ermerak'ı saygı ve rahmetle anıyor, HSYK'yı en azından eşi yargıç Pervin Gök Ermerak'tan özür dilemeye çağırıyoruz.

Bilgi: İYUK 28. maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığı bu kararı derhal uygulamak zorunda. Temyiz İdare Mahkemesi kararlarının uygulanmasına engel değil.