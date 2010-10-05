-İDARE MAHKEMESİ OTOPARK ÜCRETİNE ''DUR'' DEDİ MANİSA (A.A) - 05.10.2010 - Manisa Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci, Manisa Belediyesinin, belediye şirketi aracılığıyla 12 caddede yürüttüğü ''otopark ücreti toplama'' uygulamasının, Manisa İdare Mahkemesince hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini açıkladı. Hüseyin Erkenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Belediyesi Sosyal Tesisleri Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin (BESOT) ''araçlardan otopark ücreti toplama'' uygulamasıyla ilgili bir vatandaşın Manisa İdare Mahkemesine dava açtığını hatırlattı. BESOT'un 19 caddede otopark ücreti topladığını belirten Erkenci, başvuruyu değerlendiren mahkemenin, Mustafa Kemalpaşa, Dr. Sadık Ahmet ve Ergen caddelerinin bir bölümü, Çimentepe Caddesi, Sinemapark Caddesi, Dumlupınar Caddesi ve Gazi Osmanpaşa Caddesi dışındaki yerlerde ücretli otopark uygulamasını hukuka aykırı bulduğunu ifade etti. Erkenci, şöyle konuştu: ''Otopark ücreti uygulaması, 15 Şubat 2005 tarihli Manisa İl Trafik Komisyonu kararı ile 7 caddede uygulamaya başlatıldı, son belediye yönetiminde ise genişletilip 19 sokağa yayılarak devam ettirildi. Duyarlı bir vatandaşımız, konuyu yargıya taşıdı. Manisa İdare Mahkemesi, 2005 yılında İl Trafik Komisyonu tarafından uygun görülen 7 cadde dışındaki caddelerde, ''otopark ücreti uygulaması'' için komisyon tarafından bir değerlendirme ve inceleme yapılarak olumlu görüş oluşturulmadığı, ön görülen idari hükümlere riayet edilmediği gerekçesiyle, 7 cadde dışındaki cadde ve sokaklarda ''ücret toplama'' uygulamasının iptaline karar verdi. Anayasamızın 73 maddesinin 3. bendinde vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı hüküm altına alınmıştır. Belediye, tamamen ticari amaçla hareket etmektedir. 2005 yılından bu yana 7 cadde dışında kalan uygulama tamamen hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan park ücretlerinin vatandaşa iadesi gerekmektedir.''