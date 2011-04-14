İdamlık ülkücüydü, şimdi AKP adayı!

T24 - Erdoğan’ın partide bulunmasından dolayı övdüğü ülkücü kökenli Dr. Selçuk Özdağ, AKP’nin en ilginç adayları arasında yer alıyor. AKP’den Manisa, 5. sıra adayı olan Özdağ, 12 Eylül 1980’de Manisa’daki MHP davasının bir numaralı sanığı olarak idamla yargılandı ve 6.5 yıl hapis yattı.



Bülent Arınç davada Selçuk Özdağ’ı gönüllü olarak savunan avukattı. Özdağ, 2010’da üniversiteden atılınca Arınç tarafından Basın Yayın ve Enformasyon İzmir Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Özdağ’a adaylık işareti de Arınç’ın çevresinden geldi. BBP’nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Muhsin Yazıcıoğlu’yla 17 yıl çalışan Özdağ, Yazıcıoğlu’nun vefatının ardından yönetimle ters düşerek istifa etti. Özdağ referandumda “evet” diyerek MHP’yle ters düşen Bağımsız Ülkücüler Hareketi’nin liderlerindendi. VATAN’a konuşan Özdağ, şöyle dedi: “Hem solcu hem ülkücü arkadaşlarımız yanımızdan idama götürüldü. Dönemin MSP İl Başkanı ve iyi bir ceza avukatı olan Bülent Arınç, her türlü riski göze alarak, ailemizi evinde ağırlayarak olağanüstü bir çabayla Erbakan’ı, kendi arkadaşlarını ve Ülkücüleri savundu. 78 kuşağı solcusu ve sağcısıyla kaybolmuş bir nesildir. Ben Meclis’te bu neslin yani devrimcilerin, ülkücülerin, mazlumların sözcülüğünü yapacağım.”







