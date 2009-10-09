İdamını anlatan ilk mahkum

Damar bulunamayınca idamı ertelenen Rommell Broom, idamını gazetecilere anlatan ilk mahkum oldu.



Amerikalı Romell Broom 1984’te tecavüz ve cinayet suçundan idam cezası almıştı. 25 yıl idamını bekleyen mahkum 15 Eylül’de zehirli iğneyle öldürülecekti.



Ancak idam sırasında hemşire iğne yapacak damar bulamayınca mahkum bir süre için kurtuldu. Yeniden idamını bekleyen Broom olayı gazetecilere anlattı.



‘Bas bas bağırıyordum’



Romell Broom, “İlk iğne beni bayıltacak, ikincisi felç edecek, son iğne de kalbimi durduracaktı. Hemşire ilk iğne için uygun damar bulamayınca ikinci iğne için sol kolumda damar aradı ama yine bulamadı. Üç defa denediler.



Bir defasında damarı bulamadığı için kaslarıma zehir şırınga etti. Ağrıdan bas bas bağırıyordum. Son denemede kan geldi. Hemşire ağlayarak odadan çıktı. Bende ölümden kurtuldum” dedi.



