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Dünya

İdamı onayan başsavcı: Zencani paraları iade ederse, 'İslami merhamet'ten yararlanabilir

Zencani, 3 Aralık'ta idama mahkûm edilmişti

06 Aralık 2016 16:32

İran’da milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkûm edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından onanan iş adamı Babek Zencani’nin zimmetine geçirdiği iddia edilen paraları geri ödemesi halinde 'İslami merhamet’ maddesinden yararlanabileceği, cezasının indirilebileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Tasnim Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre, Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, idam cezası onanan Zencani için kurtuluş yollarının hâlâ mevcut olduğunu ifade etti.

Zencani’nin yargılanmasındaki öncelikli amacın zimmetindeki malların iade edilmesi olduğunu söyleyen Devletabadi, milyarder iş adamının zimmetindeki paraları ve devlete verdiği maddi zararı telafi etmesi halinde, ceza kanunundaki ‘İslami merhamet’ maddesinden yararlanabileceğini açıkladı.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devletin 2,8 milyar dolar parasını zimmetine geçirmekle suçlanan Zencani, 3 Aralık'ta tutuklanıp iki ortağıyla yargılandığı davadan idama mahkûm edilmişti. Geçen Cumartesi Zencani hakkında verilen idam kararı, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştı.

 

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