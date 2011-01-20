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İDAM SAHNESİNİ CANLANDIRIRKEN BOĞULUYORDU MERSİN (A.A)

20 Ocak 2011 17:19

-İDAM SAHNESİNİ CANLANDIRIRKEN BOĞULUYORDU MERSİN (A.A) - 20.01.2011 - Mersin'de, tek kişilik eylemleriyle tanınan bir kişi, bir yazarı protesto amacıyla idam sahnesini canlandırmak amacıyla boynuna geçirdiği iple ağaçta asılı kaldı. Eylemci, boğulmaktan vatandaşlar ve polis tarafından kurtarıldı. Başında kalpak ve boynunda kırmızı atkıyla Atatürk Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Emin Kocaaslan, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a ''kardeşim'' dediğini iddia ettiği bir yazarı protesto etti. İdam sahnesini canlandıracağını ifade ederek, ağacın dalına ilmik yaptığı ipi asan ve altına koyduğu tabureye çıkan Kocaaslan, ''Dokunmayın bana, kendi ipimi kendim çekiyorum. Her şey Türkiye Cumhuriyeti için'' dedikten sonra ayağının altındaki tabureye vurunca ağaçta asılı kaldı.  Ayaklarının ucuyla yere temas eden Kocaaslan, ipte çırpınmaya başladı. Kocaaslan'ın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ve polisler, müdahale etti. Kocaaslan kaldırılarak boynundaki ilmik çıkartıldı.  Bir süre fenalık geçiren Kocaaslan, ambulans çağrılması yönündeki talepleri kabul etmedi. Bir süre taburede oturan Kocaaslan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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