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Dünya

İDAM MAHKUMUNUN CEZASI VETERİNERLİK İLACIYLA İNFAZ EDİLDİ WASHINGTON (A.A)

07 Ocak 2011 10:30

-İDAM MAHKUMUNUN CEZASI VETERİNERLİK İLACIYLA İNFAZ EDİLDİ WASHINGTON (A.A) - 07.01.2011 - ABD'de 39 yaşındaki bir idam mahkumunun cezası, genellikle hayvanların uyutulmasında kullanılan bir ilaçla infaz edildi. Cezaevi yetkilileri, Billy Don Alverson adlı mahkumun 1995'te bir bakkalı beyzbol sopasıyla öldürmekten suçlu bulunduğunu açıkladı. Alverson'un idamı, ABD'de 2011'in ilk idamı oldu. ABD'de yüksek mahkemenin mahkumların acı çekmeden ölmesini sağlamak için onayladığı başka bir ilacın ulusal depolardan çıkarılması yüzünden, hayvanların uyutulmasında kullanılan ilaç ilk olarak Oklahoma eyaletinde 16 Aralıkta mahkum John Duty'nin infazında kullanılmıştı. Alverson'un zehrin enjekte edilmesinden 6 dakika sonra öldüğü belirtildi.

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