İdam mahkûmun midesinden cep telefonu çıktı

T24

Naivasha cezaevi yetkililerinden Patrick Mwenda, telefonun dedektör sayesinde tespit edildiğini belirterek, cezaevine kaçak olarak bunun gibi nesneleri sokabilmek için mahkumların bu kadar ileriye gittiklerini görmenin, endişe verici olduğunu söyledi.Plastik bir torbaya sarılı olan cep telefonunu mahkumun midesinden çıkarmak için yapılan ameliyat bir saat sürdü.Birkaç gündür kabızlık çeken ve bağırsak ağrıları olan idam mahkumu Bernard Kosgey'in, telefonu yaklaşık bir aydır "taşıdığı" açıklandı. Kosgey'in cep telefonunu nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.