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Dünya

İdam edilen diplomat, kongreye davet listesinde!

Kuzey Kore'de 36 yıldan sonra ilk defa kongre yapıldı

12 Mayıs 2016 22:02

Kuzey Kore’de iktidarda olan İşçi Partisi’nin pazartesi sona eren kongresi, 36 yıl sonra bir ilk olmasının yanı sıra Güney Kore ve ABD basınının Kuzey Kore hakkındaki infaz haberlerine gözü kapalı inanılmaması gerektiğini de gösterdi. Lider Kim Jong-un’un şubatta ‘görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluktan’ idam ettirdiği iddia edilen üçüncü adam Ri Yong-gil’in adı, kongreye katılan isimlerin açıklandığı resmi listede arasında yer aldı. 

Sputnik’in haberine göre, İşçi Partisi’nin resmi gazetesi Rodong Simmun da Ri’yi İşçi Partisi Merkez Kurulu üyelerinden biri olarak gösterdi.

Nitekim ABD merkezli yayın kuruluşu CNN’e konuşan bir Güney Koreli hükümet yetkilisi, “Kuzey Kore Ri’nin fotoğrafını resmi olarak paylaştı, bu yüzden Ri’nin idam edilmemiş olduğuna inanıyoruz” dedi. Aynı kaynak Ri’nin şubatta idam edildiğini öne sürmüştü.

​Kim başa geçtiğinden beri, akraba ve kurmaylarının ‘çeşitli yollarla’ idam edildiğine dair sık sık haberler çıkmaya başlamıştı. Sözgelimi Kim’in, vatana ihanetle suçladığı eniştesi Jang Song-thaek ve diğer 5 görevliyi ‘köpeklere yem ettiği’ öne sürülmüştü. Başkent Pyongyang’daki havalimanının tadilatından sorumlu Ma Won-chun’un da uzun süre görüntülenmemesi yüzünden idam ettirildiği söylenmiş ama Ma’nın öldürülmediği, sadece rütbesinin düşürüldüğü ortaya çıkmıştı.

 

 

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